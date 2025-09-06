Intervenuto a Radio Bruno, l'intermediario di mercato Bernardo Brovarone ha parlato di vari argomenti di casa Fiorentina, tra campo, mercato e futuro viola.

‘A Sohm manca condizione fisica, ma…’

"Pioli ora deve lavorare sull'amalgama e la scioltezza fisica della squadra, che ha lavorato in modo sostanzioso. Ci sono degli automatismi da regolare e penso ci sia un'apertura da parte dell'allenatore viola al poter rivedere anche qualcosa sul piano tattico. Ci sono alcuni calciatori ben collocati, Gudmundsson però non riesce ad avere il rendimento che tutti si aspettano. Giocare con due attaccanti ti dà maggiore peso in area, però a centrocampo si soffre un po', mancano le verticalizzazioni, non so se è un problema numerico oppure solo di condizione fisica ancora non ottimale. Il palleggio con un regista migliore può sicuramente funzionare, spero Nicolussi Caviglia sia una bella sorpresa. Sohm è forse il giocatore da cui mi aspetto di più, quando sarà al top della forma fisica, osservandolo mi è piaciuto per come sta in campo e come si muove, gli manca ancora l'inserimento che a Parma aveva, può essere una bella sorpresa di questa Fiorentina. Sono molto curioso del giocatore e credo che ci sia anche la mano di Pioli sulla scelta fatta".

‘Comuzzo? Sarebbe meraviglioso rimanesse 10 anni alla Fiorentina’

“Ho un enorme rispetto per Comuzzo, un ragazzo per bene in campo e fuori. Non possiamo conoscere tutto della situazione. Non so quanto lui possa essere stato davvero felice di vedere una società che giustamente era pronto a cederlo, a certe cifre. A 40 milioni un difensore si può cedere, ma sarebbe stato un peccato. Sarebbe meraviglioso per me che Comuzzo rimanesse 10 anni alla Fiorentina e si decidesse di valorizzarlo. Trasmette fiducia in tutto e per tutto, è roccioso e potente. Deve fare il marcatore, questa è la sua caratteristica principale”.

"I giocatori importanti adesso considerano la Fiorentina una meta ambita, lo so per esperienza diretta. La politica di questa società è quella di stare attenta ai bilanci e dare grande stabilità, non ci saranno mai acquisti folli. L'acquisto di Piccoli a quelle cifre è un segnale incoraggiante, anche se il tifoso vorrebbe sempre sognare. Sono allineato al percorso di questa società e sono fiducioso, Commisso regala stabilità alla Fiorentina. Credo che dopo questo mercato possa essere l'anno buono per fare un ulteriore step in avanti".