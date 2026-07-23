Adesso è ufficiale: Garnacho lascia il Chelsea, ma sceglie comunque di restare in Premier League

Che la Fiorentina fosse costretta a rivolgersi altrove era ormai chiaro da giorni, ma da questo pomeriggio è ufficiale. Impegnato nella ricerca di almeno un paio di esterni per il 4-3-3 di Grosso, Fabio Paratici aveva messo gli occhi sull'attaccante del Chelsea Alejandro Garnacho, ma l'argentino sembra non aver mai preso in considerazione la possibilità di trasferirsi a Firenze.

Garnacho snobba l'Italia e resta in Premier League

Nonostante l'interessamento, secondo le voci di mercato degli ultimi giorni, l'argentino, in caso di un trasferimento in Italia, aveva scelto come sua possibile meta la Roma di Giampiero Gasperini. I problemi in fase di trattativa, e probabilmente anche l'impossibilità dei giallorossi di garantire una cifra soddisfacente ai Blues, hanno portato però il giocatore a guardare oltre.

L'argentino è un nuovo giocatore dell'Aston Villa

Il classe 2004 resterà ancora in Premier League, dopo le esperienze con le maglie dello United e del Chelsea, trasferendosi in un club poco a nord di Londra. Questo pomeriggio infatti Garnacho ha completato il trasferimento in prestito per una stagione all'Aston Villa: l'accordo prevede inoltre un obbligo di riscatto che scatterà la prossima estate al raggiungimento di determinate condizioni.