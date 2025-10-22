Pessima figura quella della Fiorentina Primavera nell'esordio in Youth League, con la sconfitta per 4-1 per mano del Legia Varsavia nell'andata dei playoff. Un risultato che sarà difficile ribaltare al ritorno, e così la squadra di Galloppa dovrà molto probabilmente concentrarsi solo sul campionato dove comunque, al momento, è seconda a -1 dalla capolista Genoa.

Dall'Under 18 all'Under 15

Non benissimo l'Under 18, sconfitta 2-1 dal Bologna nel weekend e ferma a metà classifica. Meglio l'Under 17, che ha travolto 5-0 la Lazio e si trova al momento terza dietro Roma e Palermo. Venendo ai più piccoli, c'è un Under 16 che purtroppo, pareggiando col Pescara, è stata staccata dalla Lazio in testa alla classifica. Pescara galeotto anche per l'Under 15, fermata sul 3-3 e scesa al quarto posto.