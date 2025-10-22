Esordio amaro in Youth League, ma la Primavera può consolarsi con il campionato. Dall'Under 18 all'Under 15, il punto sulle giovanili della Fiorentina
Pessima figura quella della Fiorentina Primavera nell'esordio in Youth League, con la sconfitta per 4-1 per mano del Legia Varsavia nell'andata dei playoff. Un risultato che sarà difficile ribaltare al ritorno, e così la squadra di Galloppa dovrà molto probabilmente concentrarsi solo sul campionato dove comunque, al momento, è seconda a -1 dalla capolista Genoa.
Dall'Under 18 all'Under 15
Non benissimo l'Under 18, sconfitta 2-1 dal Bologna nel weekend e ferma a metà classifica. Meglio l'Under 17, che ha travolto 5-0 la Lazio e si trova al momento terza dietro Roma e Palermo. Venendo ai più piccoli, c'è un Under 16 che purtroppo, pareggiando col Pescara, è stata staccata dalla Lazio in testa alla classifica. Pescara galeotto anche per l'Under 15, fermata sul 3-3 e scesa al quarto posto.