"Pioli in emergenza, la Fiorentina può fare il salto. In attacco attenzione a Kouamé"

Da Radio Bruno Toscana, il giornalista de La Nazione Angelo Giorgetti ha cercato di fare il punto in vista di Milan-Fiorentina, match in cui i Viola potrebbero addirittura partire favoriti:

Milan e Pioli in emergenza

“Senza Giroud e Leao, il Milan perde moltissimo. Pioli non è più on fire, ha perso le ultime due in casa e non arriva nella condizione migliore. La Fiorentina ne può approfittare per fare il salto che da tanto le viene richiesto. Ci saranno da valutare Bonaventura e Gonzalez, ma spero che ci arrivino al meglio della forma”.

Chi gioca in attacco per la Fiorentina?

Chi fra Nzola e Beltran davanti? “Potrebbe esserci la sorpresa Kouamè, che nel secondo tempo con il Bologna mi era piaciuto. Mercato? A Babbo Natale chiederei un esterno sinistro forte e valuterei Mina nelle prossime sfide... altrimenti pure un centrale”.