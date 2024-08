Ogni giorno che passa avvicina Amrabat alla Fiorentina, ma un innesto a centrocampo serve comunque. Bove, Lovric e la ricerca di un nome nuovo

Che sia da titolare o a gara in corso, è molto probabile che anche stasera vedremo in campo Sofyan Amrabat. Palladino è stato chiaro: il marocchino è un giocatore della Fiorentina e, finché rimarrà, verrà utilizzato e darà tutto per la maglia. Non poco considerando i mal di pancia a cui abbiamo assistito in passato di tanti giocatori prossimi all'addio, sebbene la situazione dell'ex Hellas Verona potrebbe rivelarsi assai diversa.

Amrabat sempre più vicino alla permanenza

Amrabat infatti non sta spingendo per la cessione, anche perché per lui al momento non c'è esattamente la fila, ma ha solo fatto presente che in caso di offerta da parte del Manchester United (o della Premier in generale) sarebbe pronto a fare le valige. Ogni giorno che passa, però, l'impressione che alla fine il marocchino possa trasformarsi in una “nuova” risorsa aumenta.

Due nomi “vecchi” e… mister X

Ciò, tuttavia, non risolverebbe i problemi della Fiorentina a centrocampo. Un innesto in quel reparto serve, possibilmente con caratteristiche diverse rispetto ai giocatori già presenti in rosa. Il club viola - riporta il Corriere dello Sport Stadio - lavora su nuove piste senza perdere d'occhio i vecchi nomi, come ad esempio quelli di Bove e Lovric.