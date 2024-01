Lo mossa a sorpresa che la Fiorentina prepara per il Bologna

Negli ultimi minuti di Sassuolo-Fiorentina, Vincenzo Italiano ha deciso di mettere in campo Fabiano Parisi nel ruolo di esterno alto a sinistra, al posto di Josip Brekalo.

La mossa a sorpresa

Per non riproporre in campo dall'inizio il croato, c'è proprio aria di bis in questo senso. L'ex Empoli è la mossa a sorpresa che la Fiorentina sta studiando in vista del match contro il Bologna, che vale l'accesso alle semifinali di Coppa Italia.

Parisi ha preso iniziativa

Del resto Parisi, nei pochi minuti che è stato in campo, è stato capace anche di saltare l'avversario diretto per poi mettere dentro un pallone da spingere in porta. Anche se forse non ha un grandissimo senso del gol, è stato capace di prendersi quell'iniziativa che serve ad un giocatore in quella posizione.