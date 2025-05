Il giornalista Benedetto Ferrara ha parlato a Radio Bruno, intervenendo sul match di giovedì contro il Real Betis e quella persa dalla Fiorentina a Roma domenica sera: "A me non interessa guardare in negativo al futuro. Il problema si pone nei discorsi ma ora c'è una gara fondamentale. Hai iniziato con un allenatore e non ha fatto disastri, ha pagato l'inesperienza, ma ha anche portato giocatori come Kean e De Gea, vincendo scommesse… I tifosi si dividono, ma per me un allenatore deve essere cambiato solo se ritenuto incapace. Non credo la Fiorentina lo ritenga incapace. Ci sono state frizioni con Pradè, ma sono state superate e sono normali in una società. Non credo che se la Fiorentina arriva ottava e non vince la Conference debba ricominciare. Non si può ricominciare ogni anno.

Cerco di essere pragmatico: l'obiettivo della Fiorentina è l'Europa League. Questo vorrebbe dire tenere Kean e ripartire con basi solide. Restare fuori da tutto ti farebbe riflettere sugli errori, ma anche pensare a come sostituire un bomber come Kean. Giovedì la Fiorentina si gioca tanto. Contro la Roma credo che Palladino non rimetterebbe la stessa formazione se si rigiocasse oggi. Zaniolo è stato un azzardo, non è all'altezza di questa squadra. Forse è stato un eccesso di presunzione da parte dell'allenatore.

Ora c'è una partita difficile contro il Betis, poi al campionato ci penseremo. In Spagna poteva succedere di tutto, sia nel bene che nel male. Ma finalmente torna al Franchi una sfida del genere. Il momento è topico, non capita spesso di ritrovarsi in una settimana di giocarsi un'intera stagione. E' una partita aperta al contrario dell'ultima partita giocata a Firenze contro il Siviglia. Spero ci sia Dodo, perché è importantissimo averlo in campo".