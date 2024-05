Italiano ha deciso per l'addio, difficile tornare indietro anche in caso di successo. Ma Commisso si riserva un gioco di prestigio...

La seconda finale conquistata di fila in Conference League sarà con tutta probabilità l'ultimo atto dell'avventura a Firenze di Vincenzo Italiano. L'allenatore ha già parlato con la Fiorentina e il comune accordo porta alla separazione.

Difficile si cambi idea in caso di trionfo ad Atene, nonostante nell'ambiente si continui a sussurrare che il patron americano possa tentare un gioco di prestigio se i viola solleveranno la coppa il prossimo 29 maggio. L'ipotesi però è remota e ad oggi la Fiorentina continua a guardarsi intorno, così come Italiano, che avrà un grande palcoscenico per mettersi in mostra.

Per la Fiorentina c’è Raffaele Palladino in prima fila, un tecnico ambizioso che dopo due stagioni eccellenti al Monza cerca di salire più in alto. E c’è Alberto Aquilani, il “figlioccio” del club viola, ex allenatore pluripremiato nel settore giovanile della Fiorentina. Adesso, però, ogni situazione finirà in stand by, prima c’è il sogno di Atene da far diventare realtà. Lo scrive il Corriere dello Sport.