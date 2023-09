Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, nel dopogara è tornato sul cambio di schieramento fatto a partita in corso contro l'Udinese: “Un allenatore sta in panchina per aiutare i propri giocatori. Avevamo bisogno di un difensore in più in quel momento della gara e di provare anche i due davanti insieme”.

E poi: "Siamo all'inizio della stagione e c'è ancora spazio per fare qualche esperimento, però pensando sempre al risultato. Abbiamo fatto bene negli ultimi 15 minuti, altrimenti sarebbe stato un problema".