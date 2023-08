La Gazzetta dello Sport: Caso Castrovilli

A pagina 14 de La Gazzetta dello Sport si parla del mercato dei viola con un articolo dal titolo: “Ecco Beltran colpo Viola niente Roma”. E ancora: “La Fiorentina convince il River Attacco nuovo per Italiano”. Sommario: “Battuta la concorrenza dei giallorossi. Dopo Nzola il tecnico avrà a disposizione l’argentino, atteso stamani in Italia”.

Articolo che inizia così: “Metti un centravanti argentino a Firenze e la mente corre a Gabriel Batistuta. Per adesso, ovviamente, è solo una suggestione, ma di sicuro Lucas Beltran sa già che per i tifosi viola il termine di confronto sarà Batigol. “El Vichingo”, soprannome di Beltran, è atteso in Italia oggi”.

In taglio basso: “Caso Castrovilli: oggi l’artroscopia per capire le condizioni del ginocchio”.