Fiorentina, quanti acquisti: E non è finita qui!

Fiorentina, quanti acquisti già fatti. Beltran, che avrà il passaporto italiano e quindi sarà osservato con grande attenzione dal selezionatore azzurro Mancini, è solo l'ultimo della lista dei volti nuovi approdati in viola nel corso dell'estate.

Oltre all'argentino sono arrivati il portiere Christensen, il terzino sinistro Parisi, il difensore centrale Mina, i centrocampisti Arthur e Infantino, l’attaccante Nzola e il trequartista Sabiri.

E non è finita qui: su La Gazzetta dello Sport di stamani si sottolinea come manchi ancora un difensore centrale candidato a giocare da titolare (a fianco di Milenkovic) e, in caso di cessione di Amrabat, anche un centrocampista.