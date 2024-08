Dopo un Europeo da dimenticare, Barak va in cerca di rilancio. L’incerta situazione del ceco e un ruolo mai ricoperto in carriera

La stagione scorsa è stata molto sotto tono per il ceco Antonin Barak, che dopo i seri problemi di salute attraversati ad inizio annata ha faticato a ritrovare lo smalto dei giorni migliori. Poca continuità, difficoltà ad imporsi, Barak ha di poco superato i 1300 minuti stagionali in 34 presenze totali: neppure 15 partite intere giocate per il classe ’94 ex Verona, sintomo della poca centralità nella Fiorentina dopo una prima annata da quasi 2700 minuti totali.

Un’annata complessa, chiusa da una parentesi nefasta in Nazionale

Barak ha avuto poco spazio all’Europeo con la sua Repubblica Ceca, con la macchia finale dell’espulsione in nemmeno mezz’ora nella decisiva sfida del girone eliminatorio contro la Turchia di Montella. Durante la preparazione il tecnico viola Raffaele Palladino ha provato ad impostare il mancino ceco anche da centrocampista centrale vista la mancanza di alternative, con risultati tuttavia poco soddisfacenti. L’impressione è che difficilmente il giocatore riuscirà ad adattarsi in un ruolo mai ricoperto in carriera, quello di centrale puro di centrocampo, quasi da box to box.

Barak riceve il secondo giallo e viene espulso all'Europeo in Germania

E lo spazio per il ceco non sembra essere molto, anzi…

La posizione in cui Barak ha saputo dare il meglio di sé è quella di centrocampista offensivo, o da seconda punta, ma nella nuova Fiorentina di Palladino sono tanti a ballare. Da Colpani a Sottil, passando per Gonzalez o Gudmundsson, qualunque sia il prescelto, fino a Ikone e Brekalo, che si giocano la riconferma in viola. Insomma, una trequarti molto affollata in cui cercare uno spiraglio da protagonista. Gli impegni della Fiorentina, in virtù anche del playoff di Conference League che si prospetta agevole, dovrebbero essere ancora numerosi, ma al momento le prospettive di Barak appaiono oggi piuttosto nebulose. E il mercato è ancora lungo…