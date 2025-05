La Roma attende la Fiorentina quasi al completo: la lista ufficiale dei convocati di Ranieri

Pochi minuti fa l’allenatore della Roma Claudio Ranieri ha reso nota la lista dei convocati giallorossi in vista della sfida casalinga di domani contro la Fiorentina di Raffaele Palladino. Nonostante sia costretto a fare a meno di Paulo Dybala, out fino al termine della stagione, il tecnico dei giallorossi recupera una pedina in difesa: torna ufficialmente disponibile Nelsson, dopo l’esclusione contro l’Inter.

L’unica defezione oltre al fantasista argentino è quella del laterale arabo Saud Abdulhamid, ormai ai box da quasi un mese per un problema ad una coscia. E’ regolarmente disponibile, ma difficilmente dovrebbe partire dal primo minuto, anche Leo Paredes.

Questa la lista completa dei convocati della Roma:

Angelino, Baldanzi, Celik, Cristante, De Marzi, Dovbyk, El Shaarawy, Gollini, Gourna-Douath, Hummels, Kone, Mancini, Ndicka, Nelsson, Paredes, Pellegrini, Pisilli, Rensch, Selemaekers, Salah-Eddine, Saud, Shomurodov, Soulé, Svilar.