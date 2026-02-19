Il tar del Lazio respinge il ricorso dei tifosi della Fiorentina. Resta il divieto di trasferta
Il divieto di trasferte, fino alla fine della stagione per i tifosi della Fiorentina resta. Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso presentato dai sostenitori viola.
Anche Roma e Napoli nella stessa situazione
Stesso destino capitato in sorte anche a quelli della Roma e del Napoli, a cui è stato imposto lo stesso divieto.
Perché era scattato il divieto
Per quel che riguarda i tifosi della Fiorentina, iI decreto era stato adottato dal Ministero a seguito di alcuni scontri con quelli della Roma, lungo il tragitto autostradale, avvenuti il 18 gennaio scorso. A cause del cattivo comportamento di un gruppetto, ci ha rimesso l'intera tifoseria gigliata.
