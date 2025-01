A Sky Sport l'ex giocatore Paolo Di Canio, oggi opinionista, ha espresso il suo parere sull'ex Fiorentina Nico Gonzalez, analizzando anche il suo passato a Firenze. Queste le sue parole:

“In casa Juventus non sono mai stato convinto del discorso degli acquisti pronti per vincere il titolo. Io sono convinto che Nico Gonzalez sia un buon giocatore, ma fino all'anno scorso giocava nella Fiorentina che ha lottato 3 anni per l'ottavo posto e nelle finali è sempre mancato. Non è pronto a fare la differenza per tutta la stagione con i bianconeri”.