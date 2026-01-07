Dodô è il primo nome sulla lista dell'Inter. Le due carte da giocare con la Fiorentina
L'Inter è a caccia di un esterno a destra e il primo nome della lista nerazzurra è quello del giocatore della Fiorentina, Dodô. A scriverlo stamani è Tuttosport.
Scambio di prestiti
Il quotidiano sportivo riporta anche il fatto che nessuno può essere considerato incedible in questo momento all'interno del club viola, tranne Kean. E l'Inter potrebbe giocarsi un paio di carte buone per provare la strada di uno scambio di prestiti fino a giugno.
Prima carta
La prima carta è quella porta a Stefan De Vrij che a Firenze giocherebbe tutte le partite, trovando quella continuità che gli permetterebbe di presentarsi tirato a lucido ai Mondiali).
Seconda carta
La seconda invece è quella di Kristjan Asllani che sta cercando squadra dopo i deludenti mesi trascorsi al Torino.
