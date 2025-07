Prosegue il conto alla rovescia sul fronte Moise Kean: ora mancano 6 giorni alla scadenza della validità della clausola del centravanti classe 2000, per il quale non si registrano scossoni. Il gradimento del Galatasaray c'è, ma i turchi sono intenzionati a chiudere per Osimhen. Lo United è sullo sfondo ma senza aver fatto ancora mosse significative per la punta della Fiorentina, che al momento rimane salda a Firenze. E la dirigenza viola è intenzionata a trattenere Kean alzando il suo ingaggio fino a 4 milioni di euro.

Incontro in arrivo per Mandragora, mentre Bernabè…

Le offerte del Betis per Mandragora non hanno minimamente fatto vacillare la Fiorentina, che ritiene troppo basse le proposte andaluse. In arrivo incontro col calciatore per parlare del rinnovo: quella viola è la prima opzione del classe '97 campano. Bernabè resta il candidato privilegiato per la cabina di regia di Pioli. Il Parma chiede però tanti soldi per lui: almeno 20 milioni, troppi, almeno per ora.

Fronte attacco

Sul fronte attacco in entrata, Sebastiano Esposito resta il nome principale da osservare con attenzione, l'Inter però chiede 10 milioni e la Fiorentina non intende andare oltre i 6 al momento. Thauvin resta un profilo da monitorare, nonostante il rinnovo del francese con l'Udinese la Fiorentina potrebbe tornare alla carica per il jolly offensivo classe ‘93. E Endrick? Una suggestione, per il momento. Il giovanissimo talento del Real Madrid potrebbe partire solo in prestito e con una formula ’alla Nico Paz', ma è ancora tutto da vedere.