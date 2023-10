Il pericolo Arsenal che ha fatto scattare la Fiorentina. Ma già in estate c'era chi aveva provato a portar via il talento viola

Tutto ok tra la Fiorentina e Michael Kayode. Il nuovo contratto, valido fino al 2028, verrà siglato nelle prossime ore.

Le prove di prolungamento erano iniziate già a inizio ottobre, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, quando nel corso della sfida del Franchi tra Fiorentina e Cagliari, allo stadio sono stati segnalati alcuni osservatori dell’Arsenal, giunti a Firenze con l’intento di seguire dal vivo il talento viola.

Ma già nel corso di questa estate Kayode era stato cercato dal Werder Brema e dallo Schalke 04 in Germania e, in Italia, dal Frosinone. Troppo alto il rischio di una possibile asta tra big europee in vista del mercato di gennaio, per questo la Fiorentina si è mossa con velocità, anche se né Kayode né i suoi agenti hanno valutato in questi mesi strade alternative rispetto a quella di Firenze.