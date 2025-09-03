Il mercato per qualcuno non è finito: la Fiorentina proverà a chiudere altre tre operazioni

Amir Richardson e Abdelhamid Sabiri sono stati tra i protagonisti della parte finale del mercato estivo della Fiorentina. Questo perché hanno fatto saltare il loro passaggio, rispettivamente, a Verona e Monza.

Non è detto che restino fino a gennaio

Ma non è affatto detto che i due centrocampisti e anche l'altro esubero, Gino Infantino, restino a Firenze fino alla sessione invernale. Questo perché ci sono mercati ancora aperti dove è possibile fare operazioni in entrata.

Mercati aperti

Austria, Croazia, Belgio, Polonia, Repubblica Ceca, Svizzera, Portogallo, Turchia, per non parlare di Arabia Saudita, Qatar e Emirati Arabi, c'è sempre qualche possibilità di sistemazione per i giocatori citati e la Fiorentina e i procuratori dei calciatori sicuramente opereranno in questo senso.