Vincenzo Italiano rende nota la lista dei convocati del Bologna: in due saltano la Fiorentina

Pochi minuti fa l’allenatore del Bologna Vincenzo Italiano ha reso noto la lista dei convocati in vista della partita casalinga di domani contro la sua ex Fiorentina.

Italiano convoca 25 giocatori in vista della Fiorentina: sono due gli esclusi

A netto degli indisponibili, sono 25 i convocati rossoblu. Restano esclusi dalla lista il centrale di difesa colombiano Lucumì, vero e proprio pilastro della retroguardia felsinea, e l’ex di turno Federico Bernardeschi.

Questa la lista completa dei convocati del Bologna:

Portieri: Pessina, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Casale, De Silvestri, Heggem, Holm, Lykogiannis, Miranda, Vitik, Zortea.

Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Pobega, Sulemana.

Attaccanti: Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Immobile, Odgaard, Orsolini, Rowe.