Alla Juventus Arthur arrivò in uno scambio con Pjanic, in un'operazione di mercato che sembrava promettere ben altro rispetto alla disastrosa avventura del brasiliano alla Juventus.

Tra prestiti (tra cui quello alla Fiorentina) e poche partite giocate in bianconero, come scrive La Gazzetta dello Sport Arthur pesa ancora a bilancio per circa 11 milioni di ammortamento.

In totale il suo arrivo è costato alla Juventus quasi 100 milioni di euro. Una cifra astronomica se confrontata alle modeste prestazioni del giocatore, che adesso deve cercare l'ennesima avventura lontano da Torino.