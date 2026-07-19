Il nuovo centrocampista della Fiorentina Christ Inao Oulaï ha salutato i tifosi del Trabzonspor dopo l'ufficialità del passaggio in viola. Il classe 2006 su Instagram ha detto addio alla squadra turca con un post ed un video saluto.

‘Tempo di una nuova sfida’

“Dopo una grande avventura con la maglia del Trabzonspor, per me è tempo di iniziare una nuova sfida. Ringrazio i miei compagni, lo staff, e in particolar modo i tifosi, che mi hanno supportato fin dal primo giorno”.

‘Grazie di tutto, un orgoglio aver indossato questa maglia’

"La vostra passione e la fiducia in me hanno reso quest'esperienza ancora più speciale. Lascio con ricordi indimenticabili e l'orgoglio di aver indossato questo maglia. Grazie di tutto, vi auguro il meglio per il futuro".