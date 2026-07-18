C'è curiosità su come Fabio Grosso vorrà mettere insieme le pedine del suo centrocampo, ricchissimo di alternative e necessitante anche di qualche uscita. Il principale candidato sembrava poter essere Fagioli ma le parole del tecnico e le idee che sembrano maturare all'orizzonte non escludono una sua permanenza, al centro del progetto tecnico.

Potere alla qualità

L'idea, secondo Repubblica, è quella di tornare a costruire una Fiorentina che domini il possesso palla e punti sulla qualità, più che sulla fisicità. Per questo Oulaï sarebbe pensato come spalla di Fagioli e Atta e non al posto dell'ex juventino. E se l'idea dovesse andare in porto, il divertimento sarebbe garantito perché con i due neo acquisti il tasso tecnico viola si impennerebbe decisamente.