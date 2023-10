Il patto verbale di non belligeranza Lotito-Sarri. Ma la Lazio non arriva serena alla gara contro la Fiorentina

In arrivo Lazio-Fiorentina, che si giocherà lunedì sera all'Olimpico. La Viola deve riscattare un brusco stop in campionato, ma quantomeno si è rifatta in Conference League; discorso inverso per i biancocelesti, bene in Serie A e male in Europa. Tuttavia, l'ambiente dei padroni di casa è tutt'altro che sereno.

Il Corriere dello Sport ricorda l'accordo verbale tra Lotito e Sarri, che in questo periodo molto movimentato funge da patto di non belligeranza tra i due. Ogni confronto sarà rimandato a fine anno e l'obiettivo principale è evitare lo scontro aperto, cercando un accordo anche in caso si scelga la separazione delle strade. Ma l'ambizione del presidente della Lazio, combinata con gli altalenanti risultati, non sta rendendo la vita facile.