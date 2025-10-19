La Nazione: il gruppo-serpente, pronto a mordere

Sul QS de La Nazione titolo in prima pagina: “Fiorentina Undici Leoni”, a pagina 2: “Il campionato riparte a casa Milan. Viola, serve una notte da campioni. Gioco, punti e futuro: primo bivio”. A pagina 3 in taglio alto: “Galli, i trofei e una vita a Firenze «Ho vinto con il Milan, ma tifo viola. Fiducia in Pioli e in questo gruppo. E’ un serpente pronto a mordere»”. A pagina 4: “La formazione anti-Diavolo. Kean, che bella sorpresa. Pongracic-Marì in difesa”