La permanenza di Kean: Il bomber ha trovato il suo habitat naturale. E ora all'attacco, il nuovo imprinting della squadra

Adesso all’attacco. Come mentalità, come costruzione del gioco, come imprinting, cominciando già dal Como, dove Zaniolo dovrebbe giocare là davanti al posto di Kean squalificato.

La prima volta, in una partita da vincere per la Fiorentina. Mancherà il bomber, mancherà il calciatore in più di questa stagione, il leone offensivo di questa viola. Palladino proverà ad inventarsi qualcosa, sperando nelle reti delle mezzepunte, di Zaniolo, di Gudmundsson, di Beltran, magari anche di Fagioli che ha nel proprio dna il tiro in porta e la propensione offensiva.

Dodô, De Gea e Kean

La sconfitta di San Siro non ha tolto entusiasmo, anzi, ha fatto capire ai viola, una volta in più, che gli avversari quest’anno temono la squadra di Palladino. La temono per la qualità, la temono per la cattiveria, la temono per l’atteggiamento. Intanto tutto si muove in una direzione: il ritorno nell’Europa che conta, vedremo quale. Con Dodô vicino al rinnovo, con De Gea che lo seguirà, con Kean che al di là delle tante chiacchiere in caso di Europa rimarrà ancora a Firenze dove ha trovato il proprio habitat naturale e la propria maturità. Non può bastare una ottima stagione per salutare tutti e per rischiare nuovamente di perdersi altrove.

Il massimo dalle prossime gare

Dalle prossime tre partite c'è da tirare fuori il massimo, prima di un tour de force terribile dal punto di vista delle avversarie, che ci dirà molto. Proprio nelle partite sulla carta piu semplici la Fiorentina sarà chiamata a non sottovalutare l’avversario, a rimanere concentrata, a non sbagliare. Qui il contropiede non potrà funzionare più, occorrerà fare la partita e vincerla senza se e senza ma. E senza Kean, almeno nei prossimi novanta minuti. Zaniolo è in vantaggio, ma rimane suggestiva anche l’idea di Beltran e Gudmundsson in avanti, scambiandosi le posizioni. Deciderà Palladino che sui movimenti offensivi sembra avere sempre le idee ben chiare.