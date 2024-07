Saltano le fasi finali del campionato al Viola Park… E i libici mandano in fumo una bella cifra. I dettagli

Vicenda piuttosto particolare quella andata in scena in un noto hotel in questi giorni, nei quali avrebbero dovuto prendere inizio le fasi finali della Prima Lega libica in Toscana dal 27 giugno scorso. Il Viola Park, casa della Fiorentina, sarebbe stato tra le sedi di riferimento. Avrebbero dovuto, appunto, perchè in fretta e furia tutto è invece saltato, con le squadre della prima divisione della Libia che dovranno trovare un’altra sede per concludere il campionato e si sono spostate in Lazio.

Un pagamento notevole e nessun rimborso

Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com tuttavia, il denaro investito per gli alloggi degli arbitri, dei guardialinee e degli ulteriori assistenti in un noto hotel in zona Piazza Ferrucci a Firenze, è andato in fumo senza alcuna possibilità di rimborso. Si parla di una cifra di circa 250.000€, costo di 25 camere per 20 giorni. L’hotel in questione stava anche approntando l’acquisto di Corano e tappeti ad hoc per le preghiere, salvo poi fare un brusco dietrofront.

Vari i motivi dietro al fallimento dell’evento

Ma perchè sono saltate le fasi finali del campionato libico in Toscana? Si è parlato di problemi di visto, mentre c’è chi dice che le varie strutture alberghiere selezionate in giro per la regione non siano piaciute ai calciatori. ‘Si è tratto di un problema non tanto della qualità degli hotel, quanto nel fatto che le squadre erano divise e non potevano effettuare i ritiri’, ha scritto in questi giorni il sito Affari Italiani.