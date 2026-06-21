River Plate e Fiorentina aspettano Beltran. L'accordo è già stato trovato: ecco le cifre
La Fiorentina ha raggiunto l'accordo con il River Plate per la cessione di Lucas Beltran, che però non avrebbe ancora dato l'assenso al ritorno al suo club di origine.
Le cifre
L'accordo sarebbe stato raggiunto sulla base di un prestito oneroso a 500mila euro con obbligo di riscatto fissato a 6,7 milioni di euro, con la Fiorentina che manterrà il 50% sulla futura rivendita.
Cosa manca?
Adesso manca solo il sì del giocatore, che vorrebbe però rimanere ancora a giocare in Europa. Lo scorso anno rifiutò alcune offerte arrivate dal Brasile per poi approdare al Valencia. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.
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