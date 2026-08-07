Mastantuono, visite mediche completate. Ora il contratto e l'ufficialità

Mattinata dedicata alle visite mediche per Franco Mastantuono. Dopo l'arrivo in grande stile all'aeroporto di Firenze di ieri e dopo aver effettuato alcuni test in serata, l'attaccante prelevato dal Real Madrid ha completato stamani quello che è il protocollo di base prima di arrivare alla conclusione dell'affare.

Firma

Siamo in attesa adesso che arrivi la sua firma sul contratto (l'ingaggio verrà diviso praticamente a metà tra Fiorentina e Real Madrid) dopodiché ci sarà l'ufficializzazione dell'affare da parte del club gigliato.

Prestito

Ricordiamo che questa è un'operazione di prestito secco con durata un anno.