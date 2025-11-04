In Germania con Galloppa? La prospettiva c'è!
Momento di confusione in casa Fiorentina anche se almeno una questione è stata risolta.
Stefano Pioli non è più l'allenatore di questa squadra. C'è però da nominare il suo successore, questione non secondaria questa.
Chi il successore?
Roberto D'Aversa sembrava ormai certo della nomina, ma l'aria che tira intorno a questo nome ha fatto scattare una certa inquietudine nell'ambiente che potrebbe portare tutti a riconsiderare altre candidature (in primis quella di Paolo Vanoli).
Galloppa
E allora ecco che la prospettiva di vedere Daniele Galloppa sulla panchina viola nel match di Conference League in Germania, è più che mai possibile. Tra l'altro lo stesso Galloppa si troverebbe a lasciare senza guida la Primavera gigliata impegnata domani nel ritorno di Youth League contro il Legia Varsavia.