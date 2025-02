"La verità è che Palladino non convince per il personaggio, non piace al tifoso. Ma perché la Fiorentina non prende Sarri?"

La situazione in casa Fiorentina è molto delicata, in attesa della gara di stasera contro il Lecce. Su Palladino e sulle sue possibilità di permanenza interviene anche l'ex calciatore Stefano Impallomeni.

“Palladino non convince per la faccia. Ma perché non prendere Sarri?”

Ecco le sue parole a Tuttomercatoweb.com: “Palladino non convince, ma proprio per la faccia. Semplicemente nel calcio funziona così, per il tifoso la pancia è tutto. La verità è che di Palladino non piace il personaggio, su questo un tecnico può farci poco. Sarri? Ma perché la Fiorentina non va su di lui? Non capisco perché non lo prendono”.