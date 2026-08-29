Ndour: "Un onore far parte della Fiorentina. Dopo Roma siamo carichi e motivati per questa partita"

Il centrocampista della Fiorentina Cher Ndour è intervenuto ai microfoni di DAZN prima di Fiorentina-Frosinone.

“Un onore far parte della Fiorentina”

"Per me è un grande orgoglio far parte della Fiorentina in una partita del genere. Ci aspetta una partita dura, ma abbiamo tutte le qualità per far bene in questi 90 minuti".

Sulla sconfitta di Roma

Tornando sulla sconfitta di Roma, Ndour si è così espresso: "Perdere alla prima fa sempre male, ma dobbiamo essere bravi a reagire e a capire cosa abbiamo sbagliato. Veniamo da una settimana di buoni allenamenti, siamo carichi e motivati in vista di questa partita".