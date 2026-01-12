Un amore travagliato. Dodô: "La strada è lunga, ma lotterò sempre per la Fiorentina"
Un amore travagliato quello tra Dodô e la Fiorentina, specialmente negli ultimi mesi, quando tra i discorsi per il rinnovo non andati a buon fine, situazione tesa e prestazioni insufficienti i rapporti tra il giocatore e la società si erano incrinati.
Il post sui social
Adeso però tira aria di distensione tra le parti. Dopo il pareggio contro il Milan, il brasiliano ha scritto sotto un post Instagram: “La strada è lunga, lotterò sempre per questa squadra”.
Il futuro
Contro il Milan si è rivisto il Dodô che a Firenze non si vedeva da tempo. Anche il mercato sembrava potesse interessare il classe '98, ma la società viola non vuole vendere adesso i suoi pezzi pregiati. E così rimarrà in viola, almeno fino a fine stagione.
