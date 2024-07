Il giornalista Alessandro Bocci ha analizzato la situazione in casa Fiorentina a Radio Bruno Toscana, a partire dall'ipotesi Colpani: “La trequarti non sarebbe messa affatto male con il suo arrivo. C'è un problema: se la Fiorentina compra Colpani e poi vende Gonzalez, si indebolisce. Accontentare il nuovo tecnico è sempre utile, ma se poi si dovesse rinunciare a Nico non sarebbe una mossa intelligente”.

“Kean non è una punta da 20 gol”

Su Kean: “Mi è sempre piaciuto e continuo a ripetere che deve avere più fiducia, ma non è mai stato un attaccante da 20 gol. A maggior ragione, togliere finalizzazione dai centrocampisti sarebbe grave. La Fiorentina ha bisogno di gol da altri reparti e anche di buoni cambi dalla panchina”.