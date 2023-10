Appuntamento da non fallire per la Fiorentina, che dopo la grande vittoria di Napoli ospita al Franchi l'Empoli. Calcio d'inizio alle ore 20.45, con Italiano che deve fare i conti con tanti giocatori rientranti dagli impegni con le rispettive Nazionali. A partire da Martinez Quarta, che lascerà il posto a Ranieri in coppia con Milenkovic; Parisi e Kayode scelte forzate sulle corsie esterne data la non convocazione di Biraghi, Terracciano ovviamente in porta.

A centrocampo Arthur e Duncan agiranno in mediana, mentre potrebbe partire dalla panchina Nico Gonzalez. Ecco quindi che a destra si sistemerà Ikoné, con uno tra Brekalo e Sottil a sinistra e Bonaventura al centro dietro la prima punta Nzola.

La probabile formazione della Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Parisi; Arthur, Duncan; Ikoné, Bonaventura, Sottil/Brekalo; Nzola. All. Vincenzo Italiano