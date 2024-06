I contatti col Milan: I viola alla ricerca di un centrocampista

In attesa di capire cosa faranno Giacomo Bonaventura e anche Gaetano Castrovilli, la Fiorentina si sta guardando attorno per cercare centrocampisti in vista della prossima stagione.

Piace un centrocampista del Milan

Il club viola, secondo quanto riportato da Sky, ha avviato i contatti con il Milan per Tommaso Pobega. Il classe 1999 non ha trovato molto spazio con Stefano Pioli in questa ultima stagione: 15 presenze tra Serie A e Champions League. Per questo ha bisogno di rilanciarsi da altre parti.