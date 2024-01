Sorrentino: "Belotti non può che beneficiare del modo di giocare della Fiorentina. Ha scelto una piazza importante"

L'ex portiere Stefano Sorrentino ha parlato della Fiorentina e del nuovo colpo di mercato viola, Andrea Belotti, con il quale ha condiviso anche lo spogliatoio per qualche tempo. Ecco le sue parole a Radio Bruno Toscana: “Vedendolo, in questi ultimi dieci anni è cambiato molto. Porta tanta esperienza a Firenze, alla Fiorentina non sarà che utile e migliorerà l'attacco”.

E aggiunge: “Vuole rilanciarsi e dimostrare che in Serie A ha ancora tanto da dare. Per farlo, ha scelto una piazza importante. Sicuramente è stato sotto pressione in più occasioni, in piazze calde, ma anche Firenze lo è. Italiano? Dal modo di giocare del tecnico viola non può che giovarne, con tanta palla a terra in più fasi”.