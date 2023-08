Medico storico della Nazionale, Enrico Castellacci ha detto la sua a Radio Bruno sul clamoroso mancato passaggio di Castrovilli al Bournemouth:

"Un conto sono le visite mediche di idoneità, un altro quelle più specifiche che fa una società. A livello cardiologico per esempio in Italia ci sono normative molto più rigorose che all'estero. In questo caso non si può parlare di normative diverse tra Italia e Inghilterra, è l'esperto di fiducia del Bournemouth che ha visitato Castrovilli e l'ha ritenuto magari a rischio. Io stesso sono stato chiamato da società per fare valutazioni prima della firma del contratto.

In questi casi la decisione avviene sulla base di un referto negativo da parte dello specialista che ha effettuato approfondimenti. In Italia siamo anche più accurati, si tratta di un singolo parere, di un'indagine strumentale. Dalla somma degli accertamenti radiografico e clinico è uscito questa valutazione. Poi magari il ragazzo torna e gioca senza problemi nella Fiorentina.

Quella di Castrovilli è stata una lesione seria, lui si è ripreso ma l'intervento è stato grosso. Mi ricordo che operai Masinga che ebbe una lussazione completa del ginocchio, la ricordo bene perché sono lesioni talmente rare che restano impresse. Ci vuole l'abilità del ragazzo per tornare a giocare. La grossa lesione ha dato perplessità al club inglese".