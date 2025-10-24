Altri guai per Sottil: il problema fisico si prolunga. E Di Francesco è costretto a escludere l'ex viola

Come al solito, come già visto ripetutamente alla Fiorentina, Riccardo Sottil fatica a trovare continuità. Ma anche stavolta, come successo fin troppo spesso, non dipende soltanto da lui. Il fisico non lo lascia in pace.

Sottil e l'enorme fatica a trovare continuità

Dopo la rete decisiva trovata nel successo del Lecce a Parma, l'ex viola ha subito un affaticamento muscolare qualche ora prima della partita contro il Sassuolo, che lo ha costretto al forfait. Durante la settimana Sottil è rientrato piano piano nel giro della squadra, allenandosi principalmente a parte, ma non è bastato.

Out dai convocati ancora una volta

Sottil soffre ancora del guaio muscolare di ormai una settimana fa; il problema fisico si è prolungato. Di Francesco, dunque, si è visto ancora una volta costretto a escludere l'ex Fiorentina dai convocati di Udinese-Lecce.