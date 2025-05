Quest'anno a consegnare il premio intitolato alla memoria di Ciccio Rialti, andato al giornalista Pietro Lazzerini, c'era la bandiera della Fiorentina e anche ex dirigente gigliato, Giancarlo Antognoni.

La stagione dei viola

L'Unico 10 ha avuto modo di parlare anche della stagione dei viola: “Se guardiamo il campionato della Fiorentina, ha tre punti in più rispetto all'anno scorso. Bisogna soppesare anche questo quando si fanno queste analisi. La gente non è contentissima, ma alla fine si guardano i risultati. E' chiaro che, se non arrivasse una qualificazione europea non sarebbe un campionato positivo. Però non bisogna neanche fare valutazioni affrettate sul lavoro fatto da dirigenti e allenatore”.

Kean

Su Kean: “Ha dimostrato di essere un grande centravanti e Spalletti lo ha chiamato. Sarà uno dei protagonisti delle prossime qualificazioni Mondiali”.

Rialti

Antognoni ha anche parlato del suo rapporto con Rialti: “Il mio è un ricordo di un giornalista molto bravo che ha sempre aiutato la Fiorentina nei momenti difficili. A volte dovevamo dire anche delle bugie e nell'87 non gli ho detto che mi sarei trasferito in Svizzera, quindi ogni volta che ci vedevamo me lo ricordava sempre”.