UFFICIALE: Un giovane difensore della Fiorentina lascia il Piemonte e si trasferisce in Campania, restando in Serie C

Non solo la prima squadra, la prima mossa in uscita riguarda infatti un ex primavera viola. È ufficiale il cambio di maglia per il giovane difensore di proprietà della Fiorentina Cristian Biagetti. Il giocatore ad inizio stagione era passato in prestito secco alla Pro Vercelli in Serie C e rimarrà nello stesso campionato anche se con indosso una casacca diversa. Questa mattina infatti il Sorrento Calcio 1945 ha comunicato l'arrivo del classe 2004 in prestito dai viola.

La nota della società campana

“Il Sorrento Calcio 1945 è lieto di annunciare l’arrivo, a titolo temporaneo, di Christian Biagetti dalla Fiorentina! Nato a Grosseto il 10 marzo 2004, Biagetti è un difensore di piede destro che ha iniziato la stagione con la Pro Vercelli, totalizzando 11 presenze tra campionato e Coppa Italia. Con la maglia della Fiorentina ha disputato 61 partite in Primavera 1, mettendo a segno 2 reti. Inoltre, vanta 14 presenze con le Nazionali giovanili, dall’Under 15 all’Under 19”.