È già finita l’avventura del viola Biagetti a Vercelli. Il difensore della Fiorentina è pronto a trasferirsi in Campania

Sembra ormai esser giunta al termine l'avventura di Christian Biagetti alla Pro Vercelli, dove, in prestito dalla Fiorentina, ha giocato in questa prima parte di stagione, non collezionando però un minutaggio rilevante: undici spezzoni di gara divisi tra campionato e Coppa Italia Serie C, per un totale di soli 701 minuti giocati, che hanno fatto sì che si optasse per un percorso diverso.

Il difensore toscano passa in Campania

Come infatti riporta TuttoMercatoWeb.com, il club piemontese risolverò anticipatamente il prestito del classe 2004 viola, già però destinato nuovamente alla Serie C: c'è l'accordo di massima per il suo approdo al Sorrento, dove arriverà con la medesima formula.

Trattativa in definizione

Sono solo da limare gli ultimi dettagli, ma la sensazione è che non ci saranno intoppi e una nuova avventura in terza serie italiana per Biagetti potrà quindi iniziare a brevissimo.