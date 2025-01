La Fiorentina sta cercando di acquistare l'attaccante del Botafogo, Luiz Henrique, operazione complessa e che sarebbe onerosa per le casse del club.

Del giocatore ha parlato l'agente e intermediario, Sabatino Durante, profondo conoscitore del campionato brasiliano: “E' un attacante esterno ma che ha anche il fisico e la testa per fare la prima punta - ha detto a Lady Radio - l'ho visto giocare sia spalle che faccia alla porta. La valutazione? Bisognerebbe entrare nella testa di John Textor (il proprietario del Botafogo ndr), che è un personaggio particolare, è un Aurelio De Laurentiis che vive da due anni in Brasile ma che non parla una parola di portoghese, ama il calcio e ha la personalità e la cazzimma del presidente del Napoli. Si è messo di rivaleggiare con Palmeiras e Flamengo che hanno dominato la scena brasiliana negli ultimi anni. E' un signore che ha soldi e ha anche la proprietà del Lione, che è la destinazione che Textor ha delineato per Almada e Luiz Henrique”.

E poi sempre su Luiz Henrique: “Questo ragazzo non ha fatto bene al Betis Siviglia, ma è stato riportato in Brasile al costo di 18 milioni di euro, ha vinto praticamente da solo la Copa Libertadores e la squadra ha vinto anche il campionato. E' una Ferrari, anche se non a cinque cilindri, ma a quattro o tre, perché non tutto ha funzionato finora”.