"Solomon può essere molto utile alla Fiorentina, ma difficilmente resterà a Firenze. L'obiettivo del giocatore..."

La notizia inattesa del primo colpo messo a segno dalla Fiorentina, l'esterno del Tottenham Manor Solomon, ha lasciato tutti interdetti, ma fa comunque capire che il club gigliato sta già lavorando per trovare una soluzione alla stagione shock. E questo pomeriggio a Radio Sportiva Ada Cotugno di FanPage, che segue da vicino il calciomercato con particolare attenzione a quello inglese, ha detto la sua sul nuovo arrivato in casa viola.

“In questa stagione Solomon ha giocato veramente poco al Villarreal, ma le qualità tecniche le ha eccome. Essendo del 1999 è nel pieno della sua maturità calcistica e quindi è un profilo già fatto e finito, ma che nel nostro campionato ha la possibilità di rifinirsi. E' un giocatore che in situazioni difficili ha dimostrato spesso di non tirare indietro la gamba, ma anzi di poter essere partecipe e di dare una mano importante alla squadra che lo ha in organico”.

“Solomon dovrà esser bravo a non farsi inghiottire dalla negatività che c'è adesso a Firenze”

Ha anche aggiunto: “Alla Fiorentina servono disperatamente dei gol, lui è un giocatore che può garantirne alcuni e soprattutto può diventare decisivo per assistere i compagni. L'israeliano però dovrà essere molto bravo a non farsi inghiottire da quello che è diventato oggi l'ambiente viola: sono convinta che per il suo bene debba restar fuori dalle tensioni e dai problemi interni allo spogliatoio nati in questi mesi”.

“L'israeliano difficilmente resterà in Italia a fine stagione”

Ha poi concluso: “E' un giocatore d'esperienza che potrà dare una mano alla causa della Fiorentina, risultando negli ultimi metri di campo. Chiaramente il suo obiettivo è quello di sfruttare l'occasione concessa dai viola come trampolino di lancio per poi magari far ritorno in Inghilterra: se in questi 6 mesi a Firenze farà bene avrà maggior possibilità di tornare in Premier League”.