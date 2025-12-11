La formazione della Fiorentina: Vanoli rispolvera Richardson e dà una chance a diversi. Niente Piccoli, tocca ancora a Kean

Pochi minuti fa il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli ha reso noto l'undici titolare che alle ore 18.45 scenderanno sul terreno di gioco del Franchi contro la Dinamo Kiev, in una sfida valida per la quinta giornata di Conference League. L'imperativo dei viola è quello di tornare a vincere, sia per alzare il morale che per evitare rischi in vista della qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.

Vanoli opera tre cambi rispetto alla probabile della vigilia

E per questo motivo il tecnico gigliato sceglie di cambiare qualcosa, ma non troppo. Se tra i pali non ci sono novità, il primo cambio è in difesa: Comuzzo al centro sostituirà Pablo Marì, mentre ai suoi lati ci saranno Pongracic e Viti. Dodo e Fortini saranno gli esterni, mentre in medina ci saranno Nicoluzzi Caviglia, Ndour e la sorpresa Richardson. In attacco la novità è rappresentata dall'esclusione di Piccoli: la coppia titolare sarà composta da Kean e Dzeko.

Le scelte ufficiali dei due allenatori

Queste le formazioni ufficiali delle due formazioni:

Fiorentina(3-5-2): De Gea; Pongracic, Comuzzo, Viti; Dodo, Richardson, Nicolussi Caviglia, Ndour, Fortini; Kean, Dzeko. All.: Paolo Vanoli.

DINAMO KIEV (4-3-3): Neshcheret; Tymchyk, Zakharchenko, Thiare, Dubinchak; Shaparenko, Mykhaylenko, Pikhalonok; Voloshyn, Guerrero, Kabaev. All.: Igor Kostyuk.