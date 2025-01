Il difensore di proprietà della Fiorentina Christian Biagetti, attualmente in forza al Sorrento, è intervenuto a Radio Kiss Kiss. Ecco le sue parole: “Qui mi sto trovando bene, con tutti: gruppo, mister e società. Speriamo di continuare a fare bene. Io arrivo da Firenze, dal centro, e sono stato in prestito a Vercelli al nord; mi ci è voluto poco per capire come si viva qui l'amore per il calcio, è veramente forte”.

“Comuzzo moderno e completo, grande professionista. Si vedeva già in viola che…”

Su Comuzzo: “Calciatore completo, prototipo di giocatore moderno che tutti vorrebbero. Punta sull'aggressività e sulle sue qualità, è bravo di testa e in marcatura. Usa bene anche i piedi. Ci siamo conosciuti in Primavera alla Fiorentina e già all'epoca avevo capito di trovarmi davanti un ragazzo veramente ottimo. Per altro è una bellissima persona anche fuori dal campo, grande professionista. A prescindere da ciò che sarà ora, davanti ha un'ottima carriera”.