La Roma non si accontenta di Soulé e Dovbyk ma mette le mani anche su quel Theate seguito dalla Fiorentina

C'era una volta la Fiorentina su Theate: c'era finché il Rennes non chiese dei soldi per poterlo vendere, rifiutato le formuline che prevedano prestiti o riscatti posticipati. E così sul centrale belga ci è andata la Roma, non sazia dopo gli onerosissimi affari Soulé e Dovbyk. I costi per averlo si aggirano sui 20 milioni, la società viola invece la sua attenzione l'ha abbassata, per concentrarsi su centrocampo e attacco.