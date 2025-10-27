Corriere dello Sport-Stadio: sostanza e disperazione. Solo di cuore

Il Corriere dello Sport-Stadio intitola in prima pagina “Solo di cuore”, facendo riferimento alla rimonta della Fiorentina contro il Bologna. Il quotidiano continua poi scrivendo in copertina: “La sostanza e la disperazione" e ancora “Fiorentina infinita dallo 0-2 al 2-2”.

Il Corriere sottolinea l'alta tensione vista in campo nel titolo che apre le pagine dedicate ai colori viola: “Derby, 11 metri al veleno” e ancora “Bologna rimontato con due rigori. Sul baratro, i viola si salvano”.

Infine il quotidiano sportivo riporta le parole dei protagonisti viola della partita: “L'urlo di Kean: ci siamo svegliati tardi, ma io ci credo” e ancora “Pioli prende solo il meglio: meritavamo di vincere”.