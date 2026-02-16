La Nazione: La rivincita del capitano degradato

Due pagine per la Fiorentina all'interno dell'inserto sportivo de La Nazione.

Pagina 11

In primo piano: “La salvezza in 30 giorni Fuga per la vittoria... viola I calcoli del dopo-Como”. Sottotitolo: “Quattro sfide (Pisa, Udinese, Parma e Cremonese) da sfruttare e chiudere l'anno Squadra più unita a livello tattico, cinismo e atteggiamento: chiamatelo vanolismo”. Di spalla: “Ranieri non molla mai E la rivincita è arrivata”. Occhiello: “Il personaggio degradato da capitano e poi la panchina”.

Pagina 12

Sull'impegno infrasettimanale: “Tanti big restano a casa Conference, che si fa?”. Ovvero: “Giovedi (ore 21) in Polonia l'andata del playoff che vale l'acceso agli ottavi Circa 350 i tifosi in viaggio. E domani il Tar sulle trasferte di campionato”. Di spalla il commento: “Soffre, gioisce e urla Vanoli, vai bene così”.