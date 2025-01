Su La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina si legge a pagina 20: “Italiano chiama Ikoné”.

Di seguito, a pagina 21, il titolo sulla Fiorentina: “Il momento di Gud. Albert è pronto a svoltare per sé e per la Fiorentina” e in basso: “Folorunsho prenota le visite. Luiz Henrique, c'è il Palace”.